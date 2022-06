O médio português Pedrinho vai trocar o Gil Vicente pelo Ankaraguçu, confirmando a intenção assumida pelo presidente do clube turco.

Ainda que sem que se veja a cara de Pedrinho, o Ankaraguçu anunciou a chegada do jogador com um vídeo insólito, cheio de suspense e com a banda sonora do 007 a acompanhar.

Imperdível, pois claro!