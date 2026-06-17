O Feyenoord anunciou, esta quarta-feira, o regresso de Giovanni van Bronckhorst ao comando técnico do clube. O treinador neerlandês foi, na última temporada, adjunto de Arne Slot no Liverpool, regressando agora a funções de técnico principal.

Já depois de ter dado os primeiros passos na carreira de treinador no Feyenoord, representou também o Guangzhou R&F (China), o Rangers (Escócia) e o Besiktas (Turquia). Como jogador, o ex-defesa começou e terminou a carreira no Feyenoord, tendo também passado por Rangers, Arsenal e Barcelona. 

Van Bronckhorst regressa, assim, o segundo classificado na última edição da Liga neerlandesa, onde irá treinar o ex-FC Porto Gonçalo Borges.

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