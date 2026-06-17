Transferências
Há 35 min
OFICIAL: Van Bronckhorst é o novo treinador do Feyenoord
Técnico de 51 anos regressa ao clube que já representou como jogador e treiandor
TFR
Técnico de 51 anos regressa ao clube que já representou como jogador e treiandor
TFR
O Feyenoord anunciou, esta quarta-feira, o regresso de Giovanni van Bronckhorst ao comando técnico do clube. O treinador neerlandês foi, na última temporada, adjunto de Arne Slot no Liverpool, regressando agora a funções de técnico principal.
Já depois de ter dado os primeiros passos na carreira de treinador no Feyenoord, representou também o Guangzhou R&F (China), o Rangers (Escócia) e o Besiktas (Turquia). Como jogador, o ex-defesa começou e terminou a carreira no Feyenoord, tendo também passado por Rangers, Arsenal e Barcelona.
Van Bronckhorst regressa, assim, o segundo classificado na última edição da Liga neerlandesa, onde irá treinar o ex-FC Porto Gonçalo Borges.
Giovanni van Bronckhorst, welcome home. pic.twitter.com/bgK7IJyLSL— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) June 17, 2026
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS