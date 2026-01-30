Gonçalo Esteves rumou a Itália. O defesa de 21 anos foi apresentado no Catanzaro, do segundo escalão italiano, e assinou um contrato válido até 2029.

Na presente época, o antigo jogador do Sporting representava o Alverca, por empréstimo da Udinese, de Itália. Fez um golo em sete jogos pelos ribatejanos.

Dividiu a formação entre FC Porto e Sporting. Chegou a fazer dez jogos pela equipa principal dos leões. Sem conseguir afirmar-se em Alvalade rumou a clubes como o AZ Alkmaar (Países Baixos) e o Yverdon (Suíça).

Regressou a Portugal esta temporada, cedido pela formação italiana. Porém, foi de curta passagem. Regressa agora a Itália, a título definitivo, para reforçar o oitavo classificado do segundo escalão de Itália.