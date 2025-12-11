Gonçalo Inácio, defesa-central de 24 anos, renovou contrato com o Sporting até 2030. Segundo uma nota oficial publicada no sítio do clube, Inácio mantém a cláusula de rescisão fixada nos 60 milhões de euros.

«É um orgulho enorme. Cresci a viver o Sporting. Cresci aqui, neste grande clube. E para mim é sempre um prazer representar o Sporting», afirmou o jogador aos meios do clube.

«Representar o Sporting é sempre um orgulho, e ser capitão é um orgulho ainda maior. Tenho-me sentido bem. Acho que a equipa também está num bom momento e a confiança está lá em cima. O objetivo é sempre o mesmo: ganhar», reforçou.

O clube sublinha o trajeto ascendente do jogador natural do Seixal dentro do Sporting. Chegou ao clube com 11 anos, foi promovido à equipa principal em 2019/20, com 18 anos e já conta com 232 jogos.

Quanto a títulos, venceu sete pela equipa principal - incluindo três Ligas portuguesas. Pela Seleção Nacional ganhou uma Liga das Nações.

[Notícia atualizada às 20h16]