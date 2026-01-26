André Luiz está mais próximo de reforçar o Olympiakos, segundo a imprensa grega. O agente, Andre Soy, partilhou uma imagem no Instagram dando conta de uma viagem para a Grécia, no domingo. Na manhã desta segunda-feira, a imprensa de Atenas diz que o objetivo da viagem foi fechar o extremo no clube grego.

«Às vezes é melhor fazer por ti próprio, é a única forma de conseguir as coisas», escreveu o agente em inglês na story daquela rede social. Muito possivelmente, é uma 'indireta' sobre a novela da eventual transferência do jogador que se tem desenrolado neste mês de janeiro.

A imprensa grega diz que o jogador tem interesse em reforçar o Olympiakos, que pertence ao empresário grego Evangelos Marinakis, tal como o Rio Ave. Estão a ser definidos os detalhes de pagamento e espera-se, segundo a mesma fonte, que André Luiz viaje neste segunda ou terça-feira.

O mesmo agente esteve também no Seixal, neste mês de janeiro (e fez questão de partilhá-lo, igualmente), para negociar o jogador com o Benfica.