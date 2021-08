Juan Manuel Iturbe, extremo que pertenceu aos quadros do FC Porto entre 2013 e 2014 e que em tempos foi considerado um dos jogadores mais promissores da Argentina, vai prosseguir a carreira na Grécia.

O jogador de 28 anos foi anunciado como reforço do Aris Salonica, equipa que terminou a temporada passada no terceiro lugar do campeonato helénico.

Iturbe «explodiu» em 2011, ano em que deu que falar pelas prestações ao serviço da Argentina no sul-americano sub-20, tendo ainda estado presente no Mundial sub-20, no qual a albiceleste chegou até aos quartos de final, onde foi eliminada por Portugal, que viria a ser finalista vencido.

Na altura jogava nos paraguaios do Cerro Porteño (país dos que escolheu para representar a nível internacional já em senior) e acabou por rumar ao FC Porto no verão de 2011/12. Apesar das elevadas expectativas, fez apenas dez jogos pela equipa principal dos dragões, tendo sido cedido primeiro ao Cerro Porteño, depois ao River Plate e, por fim, ao Hellas Verona, equipa italiana que em 2014 acabou por avançar para a contratação dele aos dragões a troco de 15 milhões de euros.

Uma época depois, Iturbe foi vendido à Roma por mais de 20 milhões de euros. Nunca se impôs verdadeiramente ao serviço dos Giallorossi, que o cederam no ano seguinte ao Torino. Em 2017/18 rumou ao futebol mexicano, onde estava até agora, com passagens por Club Tijuana, Pachuca e Pumas.

Agora, Iturbe regressa ao continente europeu pelas portas do campeonato grego, uma década depois de muitos o terem apontado como o «novo Messi».