Tiquinho Soares já está em Atenas para assinar pelo Olympiakos, como o Maisfutebol tinha anunciado. O brasileiro chegou este domingo à noite à capital grega e foi recebido pela imprensa local. Esta segunda-feira, vai fazer os exames médicos.

«Estou muito feliz por estar aqui no Olympiakos. Espero que junto com os meus companheiros façamos grandes coisas», começou por dizer. «Falei com Pedro Martins. Ele ligou-me, disse-me coisas muito boas da equipa e decidi vir.»

Recorde-se que Tiquinho Soares estava livre, depois de rescindir com Tianjin Teda, da China, e recusou ofertas do V. Guimarães e dos turcos do Trabzonspor para assinar com o Olympiakos.