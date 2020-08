Everton Cebolinha já está a caminho de Lisboa, onde tem chegada prevista esta quinta-feira, como o Maisfutebol tinha avançado.

O jogador brasileiro de 24 anos, do Grémio, partilhou imagens no aeroporto antes de embarcar para Portugal para se tornar jogador do Benfica.

Nas imagens, colocou o símbolo de uma águia, a bandeira de Portugal e um avião.