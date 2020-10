O FC Porto está interessado na contratação de Pepê, mas esbarrou na intransigência do presidente do Grémio de Porto Alegre, que em declarações ao Maisfutebol afirma não estar disposto a abrir mão do extremo de 23 anos.

«Pepe não sai do Grémio. O clube precisa dele para chegar longe nas competições em que está envolvido», reagiu assim, lacónico, Romildo Bolzan ao nosso jornal.

O FC Porto já apresentou proposta pelo internacional sub-23 pelo Brasil, «herdeiro» do agora benfiquista Everton Cebolinha na equipa gaúcha, mas o Grémio rejeitou uma primeira abordagem na ordem dos 10 milhões de euros.

Apesar da resistência da direção do Grémio, o FC Porto não desiste da contratação de Pepê, cujo negócio está a ser intermediado por Giuliano Bertolucci.