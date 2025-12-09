Mano Menezes já não é mais treinador do Grémio de Porto Alegre. O experiente técnico brasileiro tinha voltado a um clube que bem conhece em abril deste ano e terminava contrato no final desta temporada (que, na América do Sul, corresponde ao ano civil).

A direção do Grémio optou por não renovar vínculo com Mano Menezes e procura agora um novo treinador. O clube ficou em nono lugar na tabela classificativa do Brasileirão.

«O Grémio comunica que o técnico Mano Menezes não permanecerá no comando da equipa na próxima temporada. O clube agradece pelos serviços prestados ao longo de 2025. Desde o seu regresso, em 21 de abril, o treinador demonstrou mais uma vez o profissionalismo e o compromisso que marcaram a sua trajetória no futebol brasileiro e a sua relação histórica com o Tricolor», escreveu o clube.

O treinador teve uma primeira passagem bem sucedida no Grémio entre 2005 e 2008, vencendo uma Série B brasileira. No regresso ao clube, deixou uma mensagem de despedida nas redes sociais.

«Em abril deste ano, o Grémio vivia um momento muito difícil. Geralmente, nessas horas, lembramo-nos de quem mais confiamos. O presidente Alberto Guerra e sua direção convidaram-me para assumir o comando técnico da equipa. Aceitei e aceitarei sempre que o Grémio precisar. A nossa relação é de gratidão mútua», assegurou.