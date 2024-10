Guilherme Montóia está a caminho do Estrela da Amadora, clube que milita na principal divisão portuguesa, confirmou o Maisfutebol. Foi alcançado um acordo e o atleta deverá ser oficializado na próxima semana.

O lateral de 21 anos estava livre no mercado após ter rescindido com o Norwich, do Championship, a segunda divisão inglesa, no final de setembro, devido a falta de oportunidades na equipa principal.

Como estava desempregado, Montóia pode já ser inscrito pelo clube da Reboleira na Liga, mas deverá ganhar ritmo primeiro na equipa sub-23.

Na temporada passada, Montóia jogou pela equipa secundária do Norwich, na primeira vez que jogou fora de Portugal. O lisboeta teve um longo percurso de formação no Benfica, desde as escolinhas até à equipa sub-23. Saiu a custo zero em 2023. Soma ainda 24 internacionalizações pelas seleções jovens.