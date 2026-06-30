O Rio Ave anunciou o regresso de Gustavo Mancha, novamente por empréstimo dos gregos do Olympiakos. Na temporada passada, o defesa de 21 anos chegou a Vila do Conde em fevereiro, por empréstimo dos gregos. 

Pelos vilacondenses, o jogador formado no Fortaleza, do Brasil, fez um total de 14 jogos na época passada. Regressa agora, novamente por cedência, para cumprir um ano completo em Portugal. 

O grego Evangelos Marinakis, recorde-se, tanto é dono do Rio Ave como do Olympiakos. 

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