O Rio Ave anunciou o regresso de Gustavo Mancha, novamente por empréstimo dos gregos do Olympiakos. Na temporada passada, o defesa de 21 anos chegou a Vila do Conde em fevereiro, por empréstimo dos gregos.

Pelos vilacondenses, o jogador formado no Fortaleza, do Brasil, fez um total de 14 jogos na época passada. Regressa agora, novamente por cedência, para cumprir um ano completo em Portugal.

O grego Evangelos Marinakis, recorde-se, tanto é dono do Rio Ave como do Olympiakos.