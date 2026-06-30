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Há 27 min
OFICIAL: Gustavo Mancha regressa ao Rio Ave por empréstimo
Central brasileiro volta a ser cedido pelos gregos do Olympiakos
TFR
Central brasileiro volta a ser cedido pelos gregos do Olympiakos
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O Rio Ave anunciou o regresso de Gustavo Mancha, novamente por empréstimo dos gregos do Olympiakos. Na temporada passada, o defesa de 21 anos chegou a Vila do Conde em fevereiro, por empréstimo dos gregos.
Pelos vilacondenses, o jogador formado no Fortaleza, do Brasil, fez um total de 14 jogos na época passada. Regressa agora, novamente por cedência, para cumprir um ano completo em Portugal.
O grego Evangelos Marinakis, recorde-se, tanto é dono do Rio Ave como do Olympiakos.
𝗛𝗲 𝘀𝘁𝗮𝘆𝘀 🤩— Rio Ave FC (@RioAve_FC) June 30, 2026
Gustavo Mancha continua no nosso clube, a título de empréstimo, até final da temporada. 🤝#HonrarAHistória #rioavefc pic.twitter.com/l8d8xH51Op
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