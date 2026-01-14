OFICIAL: Héctor Herrera regressa ao Houston Dynamo
Ex-FC Porto deixa o Toluca, do México, onde foi colega de Paulinho
Héctor Herrera regressou ao Houston Dynamo, da MLS, oficializou esta quarta-feira o clube americano. O ex-FC Porto deixa o Toluca, do México, clube que representou nas últimas duas temporadas.
Pelos mexicanos, e em conjunto com o ex-Sporting Paulinho, Herrera conquistou os títulos do Clausura e do Apertura. O internacional 105 vezes pelo México fez 34 jogos pelo Toluca.
Regressa, agora, ao Houston Dynamo, clube que apresentou entre 2022 e 2024. Antes, o médio de 34 anos passou seis temporadas do FC Porto, tendo feito 245 jogos pelos dragões. Representou ainda o Atlético Madrid antes de rumar aos Estados Unidos.
Agora pela equipa de Houston, Herrera assinou um contrato válido até ao final de 2026, com a opção de mais um ano de renovação.
El zorro regresa!— Houston Dynamo FC (@HoustonDynamo) January 14, 2026
Welcome home, Hector 🤘
🗞️ https://t.co/60kQfJLgZC pic.twitter.com/BMCLYLeXnv