O futebolista português Hugo Vieira é reforço do Hibernians FC, de Malta. O clube confirmou esta segunda-feira o acordo pelo avançado de 33 anos.

Os detalhes do acordo não foram revelados pelo clube, mas o próprio Hugo Vieira escreveu, através das redes sociais, que assinou «até final da temporada» com o atual líder da primeira liga de Malta.

O Hibernians é primeiro classificado com 34 pontos ao fim de 16 jornadas, com mais quatro pontos do que o segundo classificado, o Floriana, que tem 30.

O avançado minhoto começou a época nos romenos do Universitatea Craiova, mas saiu já no decurso da temporada.

Formado no Santa Maria, onde subiu a sénior, Hugo Vieira teve depois uma passagem pelo Bordéus B, antes de voltar a Portugal, onde passou de forma fugaz pelo Estoril, até retornar ao Santa Maria, de onde deu o salto para o Gil Vicente. A seguir, passou pelos espanhóis do Sp. Gijón por empréstimo do Benfica, clube que nunca representou em jogos oficiais. Entre alguns regressos ao Gil, Hugo jogou ainda no Sp. Braga, nos russos do Torpedo, nos sérvios do Estrela Vermelha, nos japoneses do Yokohama Marinos e do Consadole Sapporo e nos turcos do Sivasspor.