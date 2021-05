O Marselha confirmou a saída do futebolista japonês Hiroki Sakai do plantel, esta terça-feira.

O jogador de 31 anos, que atua como lateral-direito, representou o clube de França nas últimas cinco temporadas, desde 2016/2017.

Sakai fez 184 jogos pelo Marselha e termina assim a sua segunda aventura no futebol europeu. Antes, já tinha jogador no Hannover 96, entre 2012 e 2016, oriundo dos nipónicos do Kashiwa Reysol.