Hugo Vieira regressou ao Japão para jogar no Hokkaido Consadole Sapporo.

O avançado de 32 anos rescindiu contrato com o Gil Vicente no início do mês, apesar de ter renovado a 20 de agosto, por mais um ano. Era, por isso, um jogador livre.

Hugo Vieira regressou ao Gil Vicente em janeiro, e somou onze jogos e um golo na segunda metade da época.

Agora regressa ao Japão onde já tinha estado durante duas temporadas ao serviço dos Yokohama Marinos. Em comunicado, o Hokkaido Consadole Sapporo diz que o jogador vai agora fazer um período de quarentena antes de se juntar à equipa.