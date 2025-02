O Sporting garantiu, por empréstimo, a contratação do jovem maliano Ibrahim Diarra para o futebol de formação. Os leões ficam com opção de compra no valor de um milhão de euros, como adiantado pelo Maisfutebol anteriormente.

Com 18 anos, o lateral-direito é natural do Mali e representava o Derby Académie, do seu país-natal. Já tinha prestado provas na Academia de Alcochete em 2024.

«Vim para cá para ajudar a equipa a ganhar jogos. O meu objetivo é dar tudo pelo Sporting. Todos têm sido simpáticos comigo, apesar de ainda não falar português», começou por dizer aos meios de comunicação leoninos.

«O Sporting é um grande clube que formou grandes jogadores como Cristiano Ronaldo, Nuno Mendes ou Nani», disse o jovem futebolista, reforçando: «Estou muito contente por estar aqui».

Diarra diz que Viktor Gyökeres é a sua grande referência no plantel. Por fim, a contratação verde e branca deixou uma mensagem aos sportinguistas: «Sou um jogador determinado e motivado. Farei tudo pelo Sporting. Os adeptos estarão lá por nós e eu estarei lá por eles», disse.