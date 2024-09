Igor Jesus é reforço do Estrela da Amadora.

O nome do médio-defensivo brasileiro surge na primeira lista de jogadores inscritos divulgada pela Liga no dia do fecho do mercado de transferências.

Igor Jesus tem 21 anos, é internacional jovem pelo Brasil e chega ao emblema da Reboleira proveniente do Flamengo, onde fez 17 jogos em 2024.