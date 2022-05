Rui Borges confirmou que vai deixar o comando técnico do Nacional.

Em declarações aos jornalistas após ter reunido com a direção, o treinador de 40 anos assumiu um sentimento de frustração pelo campeonato realizado, mas disse estar de «consciência tranquila».

Rui Borges, recorde-se, iniciou a época na Académica, mas chegou à equipa madeirense logo em setembro de 2021, tendo substituído Costinha, que iniciou a época.

O Nacional terminou a II Liga no sexto lugar com 51 pontos, menos 17 do que o Casa Pia, que ficou o segundo e último lugar de subida direta ao principal escalão. O Desp. Chaves, terceiro classificado, soumou 64 e vai discutir um lugar na Liga com o Moreirense.

Além de Rui Borges, são vários os jogadores que estão de saída do Nacional: Filipe Chaby, Rui Correia, Rúben Freitas, Baiano, Alhassan, Vagner e António Filipe.