Transferências
Há 27 min
OFICIAL: José Melro troca o Benfica pelo Marítimo
Avançado assina em definitivo pelo clube da II Liga
Avançado assina em definitivo pelo clube da II Liga
Tal como o Maisfutebol tinha dado conta neste domingo, José Melro trocou o Benfica, clube que representava desde 2022, pelo Marítimo, emblema insular que milita na II Liga nacional.
Melro sai em definitivo, sendo que o Benfica conserva uma percentagem do passe. Com formação em clubes da região de Santarém, o avançado de 21 anos fez 43 jogos na equipa B do Benfica nas últimas duas épocas.
O internacional sub-21 reforça a equipa que lidera a tabela na II Liga, orientada por Miguel Moita, com 41 pontos, e procura regressar à primeira divisão.
🇵🇹 José Melro— CS Marítimo (@MaritimoMadeira) February 2, 2026
🗒 21 anos
⚽ Avançado
Bem-vindo! 🦁🟢🔴#CSMaritimo #JoséMelro pic.twitter.com/qRlXEhXYBN
Continuar a ler
TAGS: Transferências II Liga Benfica Maritimo Liga
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS