Tal como o Maisfutebol tinha dado conta neste domingo, José Melro trocou o Benfica, clube que representava desde 2022, pelo Marítimo, emblema insular que milita na II Liga nacional.

Melro sai em definitivo, sendo que o Benfica conserva uma percentagem do passe. Com formação em clubes da região de Santarém, o avançado de 21 anos fez 43 jogos na equipa B do Benfica nas últimas duas épocas.

O internacional sub-21 reforça a equipa que lidera a tabela na II Liga, orientada por Miguel Moita, com 41 pontos, e procura regressar à primeira divisão.

