Luisinho é jogador do Leixões, anunciou o clube matosinhense nas redes sociais.

O experiente defesa português, de 36 anos, regressa a Portugal após oito anos no futebol espanhol, ao serviço do Deportivo e do Huesca.

Em Portugal, Luisinho representou clubes como Vila Real, Sp. Braga, Moreirense, Rio Ave, Desp. Aves, Paços de Ferreira e Benfica, de onde saiu então para Espanha.