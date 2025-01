O Marítimo anunciou a contratação do avançado do Alexandre Guedes por uma época e meia.

O jogador de 30 anos tinha rescindido, na semana passada, contrato com os sauditas do Al Faisaly, onde realizou 16 jogos.

Formado pelo São Félix da Marinha e pelo Sporting, Alexandre Guedes fez carreira nos «quatro cantos do mundo». Em Portugal, conta com passagens pelo CD Aves, Vitória de Guimarães, Famalicão e Paços de Ferreira.

No estrangeiro representou o Vegalta Sendai e o Albirex Niigata, do Japão, o Rakow, da Polónia, o Petro Luanda, de Angola, o Réus, de Espanha, e o Al Faisaly FC, da Arábia Saudita, clube em que estava atualmente.

«O experiente avançado português, que tem uma sólida trajetória na Primeira e Segunda Liga, já demonstrou o seu valor ao mais alto nível, acumulando mais de 60 golos e 20 assistências ao longo da tua carreira e ajudando as suas equipas a conquistar vários títulos nacionais e internacionais", escreveu o Marítimo no site oficial.

Neste regresso a Portugal, pela porta do clube da II Liga, o avançado irá reencontrar uma cara bem conhecida: Ivo Viera, técnico de 49 anos que já o tinha orientado no Desportivo das Aves, na II Liga (2016/17), no Vitória de Guimarães (2019/20) e no Famalicão (2020/21).