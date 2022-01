O futebolista português Filipe Cardoso vai jogar no Académico de Viseu, da II Liga, no que resta da temporada 2021/2022, por empréstimo do Marítimo, da I Liga. O acordo foi confirmado esta segunda-feira pelos dois clubes.

«O contrato de cedência do médio é válido até ao final da temporada 2021-2022», referiu o Marítimo, em comunicado. O Ac. Viseu também já confirmou o reforço, por empréstimo «até final da época».

Pouco utilizado e com pouco espaço na equipa principal, o jogador de 27 anos fez apenas um jogo pela equipa principal em 2021/2022 (ante o Vizela, a 28 de dezembro), além de 11 jogos e um golo pela equipa B, que disputa o Campeonato de Portugal.

Formado no Boavista, Filipe Cardoso começou como sénior no Coimbrões e rumou ao Sp. Covilhã em 2019. Chegara esta temporada aos insulares.