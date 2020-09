O avançado Nenê é o mais recente reforço para o ataque do Leixões, da II Liga.

O brasileiro de 37 anos terminou contrato com o Moreirense ao fim de duas temporadas, com um registo de sete golos em 56 jogos.

Anderson Silva, conhecido por Nenê no mundo do futebol, foi o melhor marcador da Primeira Liga em 2009, ao serviço do Nacional, com 25 golos apontados.