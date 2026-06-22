O antigo internacional português Ricardo Costa é o novo treinador do Tondela. Assinou contrato com clube válido por duas épocas, ou seja, até final de junho de 2028. Na época transata, orientou o Feirense na II Liga.

O novo timoneiro dos beirões regressa a uma casa que bem conhece, depois de ter defendido o emblema beirão por 65 vezes durante as temporadas 2017/18 e 2018/19, envergando a braçadeira de capitão.

O Tondela terminou a época passada com 28 pontos e na 17.ª posição, sendo pela segunda vez despromovido para a II Liga. Os tondelenses vão disputar pela oitava vez a segunda divisão, desta feita com Costa ao comando, que substitui o português Gonçalo Feio, técnico que assumiu o cargo no final da temporada.

«Eu identifico-me com este projeto e chego com uma vontade imensa de conseguir os nossos objetivos. Mostrar às gentes de Tondela que o Clube está preparado para jogar cada jogo para vencer, demonstrando sempre uma grande ambição e também prazer e respeito entre todos para alcançarmos os nossos objetivos», afirmou o técnico aos meios do clube.