O Sp. Braga emprestou o jovem extremo Leandro Sanca à Académica, da II Liga.

Aos 20 anos, o jogador vai representar os estudantes, dando mais um passo na afirmação enquanto jogador, depois de ter feito parte da equipa de sub-23 dos arsenalistas em grande parte da época passada.

Ainda assim, Sanca, que fez a formação no Belenenses, chega a Coimbra depois de já se ter estreado na época passada na Liga, tendo tido minutos nas partidas frente ao Desp. Aves e ao Tondela, no final da época passada.

É o segundo reforço confirmado pelos estudantes nesta segunda-feira, depois de terem anunciado a chegada de Chaby, também por empréstimo.

