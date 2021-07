Ukra vai regressar ao Rio Ave e prosseguir a carreira num clube onde foi muito feliz.

Segundo foi possível saber, o extremo tem praticamente tudo certo para assinar por dois anos com o clube de Vila do Conde, que esta época vai disputar a II Liga, devendo a transferência ser oficializada muito em breve.

Ukra regressa assim ao clube que representou durante quatro temporadas e do qual saiu após mais de 150 jogos para o Al Fateh, da Arábia Saudita, passou ainda pelo CSKA Sofia e nas últimas três temporadas representou o Santa Clara, com quem terminou contrato no final da última época.