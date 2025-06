Em destaque na II Liga e no Euro Sub-21, o médio Diogo Nascimento tem sido associado a uma eventual saída do Vizela, que irá jogar a segunda divisão na próxima época. Porém, o clube só admite uma transferência pela cláusula de rescisão de cinco milhões de euros, confirmou o Maisfutebol.

A direção do clube tem sido intransigente e quer receber 2,5 milhões de euros pela metade do passe do jogador que detém. A outra metade pertence ao Benfica, clube de formação do médio português, que das duas uma - ou mantém a sua percentagem, ou recebe 2,5 milhões de euros imediatamente.

Pelo que o nosso jornal apurou, o Gil Vicente é um dos clubes que teve contactos iniciais para perceber os contornos de eventual negócio.

Diogo Nascimento tem 22 anos e cumpriu a segunda temporada no Vizela. Foi eleito quatro vezes jogador do mês na II Liga e figura no onze ideal da competição. Fez 36 jogos ao longo de 2024/25, mais seis partidas pela Seleção Sub-21 nacional.