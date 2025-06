Iker Muniain, ídolo no Athletic Bilbao, vai assumir o comando técnico do CD Derio, da quinta divisão espanhola, anunciou o clube neste sábado. Assim, Iker regressa a uma cidade que bem conhece, Bilbau, para desempenhar outras funções.

Fez praticamente toda a carreira no Athletic Bilbao. No último ano, o médio de 32 anos representou o San Lorenzo, da Argentina, tendo marcado quatro golos em 24 jogos pelo emblema de Buenos Aires.

«Após uma excelente carreira na elite, como capitão do Athletic Bilbao e do San Lorenzo, Iker Muniain vai estrear-se no banco como treinador da nossa equipa principal», escreveu o clube basco.

Ainda sem anunciar oficialmente a retirada dos relvados, pelo menos como jogador, Muniain assumiu ser o momento certo para «esta nova fase como treinador».

«Há muito tempo que decidi que este seria o próximo passo e é hora de dar e começar este caminho tão ilusório. Eu escolhi o Derio para começar porque reúne muitas coisas positivas. É um clube que tem trabalhado muito bem nos últimos anos e tenho boas referências. Acho que é o cenário ideal para dar o meu primeiro passo», afirmou aos canais oficiais do clube.

Na temporada 2024/25, CD Derio terminou na sexta posição da terceira divisão espanhola, um lugar abaixo do play-off de promoção ao segundo escalão.

Ainda na manhã deste sábado, a equipa de Bilbao anunciou a saída do antigo treinador, Egoitz Bilbao. Eis que, horas mais tarde, Iker Muniain é oficializado como novo técnico. Assim, o internacional espanhol vai estrear-se como treinador, deixando a carreira de jogador ainda em aberto.