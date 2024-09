Iker Muniain, lendário capitão do Athletic Bilbao, vai poder cumprir o seu desejo de jogar na Argentina. O espanhol foi oficializado no San Lorenzo de Almagro, nesta sexta-feira, e assina a custo zero até dezembro de 2025.

Depois dos exames médicos e com tudo acordado entre o clube e Muniain, o anúncio oficial da contratação foi adiado devido à dívida que o San Lorenzo tinha para com dois jogadores, pois tinha de ser paga para que o jogador espanhol pudesse ingressar no clube.

A data limite para esses pagamentos era seis de setembro e o San Lorenzo teve de trabalhar arduamente para resolver um problema que ameaçava proibir o clube de registar novos jogadores durante três janelas de transferências.

Antes de aceitar a proposta do San Lorenzo, Muniain falou com o treinador da equipa, Leandro Romagnoli, antigo jogador do Sporting. «Falei com ele da última vez durante mais de uma hora. Ele está motivado. Disse-me que sempre viu o futebol argentino, que ficou surpreendido com o que se passa aqui, que somos muito apaixonados. Falámos também do San Lorenzo, da história, contei-lhe como jogávamos, que sistema usávamos, em que posição o via», revelou em declarações ao clube.

Muniain passou 15 temporadas na equipa principal do Athletic, disputando 560 jogos, marcando 76 golos e conquistando uma Taça do Rei (2024) e duas Supertaças de Espanha (2016 e 2021). Agora, aos 31 anos, tem a primeira aventura fora do País Basco.