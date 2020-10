O Benfica está muito próximo de arrumar mais dois casos: Alfa Semedo e Chris Willock.

Segundo confirmou o Maisfutebol, o médio português vai ser cedido por um ano ao Reading, clube do Championship, que fica com uma opção de compra fixada em 6 milhões de euros.

Será o terceiro empréstimo do jogador contratado ao Moreirense em 2018, depois de ter jogado no Espanhol e, na época passada, no Nottingham Forest.

Também para o Championship vai seguir Chris Willock, extremo de 22 anos que segue a título definitivo para o Queens Park Rangers.

Depois de duas épocas ao serviço das águias, o jogador formado no Arsenal representou o West Bromwich e, na época passada, foi cedido ao Huddersfield.