O Brighton & Hove Albion anunciou a contratação do médio paraguaio Diego Gómez ao Inter Miami, equipa na qual joga Lionel Messi.

O valor do negócio não foi revelado, mas o Inter Miami informou que se trata da maior venda da história do clube da MLS e uma das mais maiores da história do campeonato.

Habitual titular na seleção do Paraguai, Diego Gómez transfere-se para o emblema da Premier League a 1 de janeiro de 2025, dia em que reabre o mercado de inverno na Europa. O jovem futebolista estava no Inter Miami desde julho de 2023.

We have agreed the signing of Diego Gomez, on undisclosed terms from MLS club Inter Miami. Diego joins on 1 January 2025, subject to the usual regulatory processes! 🤝