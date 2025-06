*Guilherme Madeira

Tiago Djaló, defesa-central que esteve emprestado ao FC Porto esta temporada, pode rumar a Londres neste verão. Um dos clubes interessados na sua contratação é o Crystal Palace.

A informação foi avançada pelo jornalista Fabrizio Romano e confirmada pelo Maisfutebol. Existem outros clubes interessados na contratação do defesa.

Na época passada, Tiago Djaló realizou 17 jogos ao serviço dos 'Dragões'. A Juventus pagou cerca de cinco milhões de euros aos franceses do Lille pelo jogador, em 2023, mas só realizou um jogo com a camisola do clube.