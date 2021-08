Se crise de liquidez causada pela pandemia da covid-19 afetou os clubes um pouco por toda a Europa, é justo dizê-lo que em Inglaterra esse impacto foi mais suave.

Foi lá, por exemplo, que se verificaram as duas transferências mais caras deste defeso. Jack Grealish do Aston Villa para o Manchester City por 117,5 milhões de euros e Romelu Lukaku do Inter (Itália) para o Chelsea por €115M.

A maior disponibilidade financeiras das equipas inglesas neste mercado de transferências é comprovada com a forte presença no top-10 dos emblemas europeus que mais gastaram neste defeso até ao dia de hoje (16 de agosto). Sete no total, quatro deles nos quatro primeiros lugares da lista do site Transfermarkt: Manchester City, Manchester United, Chelsea e Aston Villa.

De fora de Terras de Sua Majestade há equipas de três países: Alemanha, França e Itália. Curiosamente, equipas com bastante disponibilidade financeira há um ano - Juventus, Barcelona, Inter, Atlético Madrid e, até, Benfica - estão, até agora, fora do top-20 em matéria de compras neste verão. A primeira equipa espanhola é o Atlético Madrid e surge apenas no 23.º posto da lista.

O Paris Saint-Germain, que contratou jogadores como Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma, Hakimi, Wijnaldum ou Sergio Ramos, surge «apenas» no sétimo lugar das equipas mais gastadoras, já que da lista de futebolistas que apresentámos apenas Hakimi rendeu dinheiro ao anterior clube.

Entre as equipas portuguesas, o Benfica (8.º na época passada com gastos de 98,5 milhões de euros) surge no 39.º posto com 24,5 milhões de euros em aquisições de jogadores. Ligeiramente atrás, no 41.º lugar, está o FC Porto, com 20,7 milhões de euros, mais do que o Sporting (64.º com €12M). A Juventus de Cristiano Ronaldo passou do terceiro lugar no verão de 2020 (€121M) para o 42.º posto, com 20,5 milhões gastos em contratações. Modesto? Sim, mas bem mais do que os 9 milhões do Barcelona e os zero do Real Madrid, que contratou Alaba que fim de contrato com o Bayern Munique.

Entre o top-10 dos clubes que mais gastaram (que pode ver na galeria associada) apenas dois viram entrar nos cofres mais dinheiro do que aquele que desembolsaram: Aston Villa (€127,5M) e Leipzig (€95M).