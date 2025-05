A imprensa desportiva de Inglaterra dá destaque nesta sexta-feira ao futuro de Bruno Fernandes. O jornal The Athletic, um dos mais respeitados, adianta que o português está a «considerar seriamente» uma mudança para o Al Hilal, da Arábia Saudita.

Os sauditas oferecem 100 milhões de euros ao Manchester United, numa transferência bastante elevada para um jogador de 30 anos, além de um chorudo salário para o atleta.

A história adensa-se com relatos que vêm da imprensa da Arábia Saudita alegando que Miguel Pinho, agente do futebolista há vários anos, está no país do Médio Oriente para conversar com responsáveis do Al Hilal. Um jornalista local partilhou uma fotografia:

🚨🚨🚨🚨🚨 عاجل خاص @winwinallsports .. وكيل برونو فيرنانديز أمام فندق فور سيزونز بالعاصمة السعودية الرياض



Exclusive and Breaking: the agent of Bruno Fernandes, was spotted in front of Four Seasons hotel near Al Hilal’s headquarters in Riyadh pic.twitter.com/nOC07DaRo4 — Ismael Mahmoud - إسماعيل محمود (@ismaeelmahmoudd) May 29, 2025

O Al Hilal quer garantir a contratação do capitão do Manchester United antes do Mundial de Clubes, querendo contar com o jogador na competição. No clube jogam João Cancelo e Rúben Neves.