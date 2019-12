O Liverpool anunciou esta quinta-feira que chegou a acordo com o Salzburgo para a transferência do japonês Takumi Minamino.

Minamino é um médio ofensivo de 24 anos, que pode também jogar como segundo avançado, e que chegou ao Salzburgo em 2014/2015, proveniente do Cerezo Osaka.

O internacional japonês já passou pelos exames médicos e vai tornar-se jogador dos Reds a 1 de janeiro de 2020.

We can confirm an agreement has been reached with @redbullsalzburg for the transfer of Takumi Minamino 🙌



リヴァプールフットボールクラブは南野拓実選手の移籍についてレッドブル・ザルツブルクと合意に達したことを発表する pic.twitter.com/2yH2N0v3Y1