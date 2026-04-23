Bernardo Silva já anunciou a saída do Manchester City no final da temporada, pondo fim a uma ligação de nove temporadas ao clube inglês. Por isso, o clube que conta com Hugo Viana como diretor desportivo já olha para potenciais substitutos.

O respeitado portal The Athletic, pertencente ao New York Times, avança que Enzo Fernández, um dos capitães do Chelsea, está na lista do Manchester City para o verão. Porém, trata-se de um interesse preliminar.

Não deixa de ser relevante que uma das figuras do Chelsea (que despediu recentemente o treinador Liam Rosenior) seja cobiçado por um dos rivais. Outro clube que tem sido associado ao médio argentino é o Real Madrid, depois de declarações do próprio Enzo que acicataram as notícias - disse que gostava muito de viver na capital espanhola.

As declarações levaram a uma sanção interna de dois jogos para o médio, imposta pelo treinador Rosenior. Contudo, o The Athletic sublinha que Enzo é apenas um dos nomes na lista, com o médio inglês Elliot Anderson, do Nottingham Forest, também referenciado.

Além da saída de Bernardo Silva, o Manchester City quer também acautelar o fim de ciclo de Rodri, médio-defensivo de 29 anos e com contrato até 2027. O Bola de Ouro de 2024 tem tido problemas com lesões.