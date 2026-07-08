Harry Wilson, extremo criativo de 29 anos, assinou numa transferência livre pelo Leeds United, da Premier League inglesa. 

O clube anunciou um acordo com o internacional galês válido por quatro anos. Wilson prossegue carreira após cinco temporadas no Fulham.

Na maior parte desse tempo, atuou sob as ordens de Marco Silva, técnico que ingressou no Benfica. Chegou a ser associado ao clube da Luz.

Formado no Liverpool, tem vasta experiência nas duas principais divisões inglesas e é reconhecido pela capacidade de remate de longe, valendo-lhe grandes golos.

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