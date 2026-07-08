Transferências
Há 40 min
OFICIAL: apontado ao Benfica, Harry Wilson assina pelo Leeds
Extremo galês prossegue carreira em Inglaterra
DS
Extremo galês prossegue carreira em Inglaterra
DS
Harry Wilson, extremo criativo de 29 anos, assinou numa transferência livre pelo Leeds United, da Premier League inglesa.
O clube anunciou um acordo com o internacional galês válido por quatro anos. Wilson prossegue carreira após cinco temporadas no Fulham.
Na maior parte desse tempo, atuou sob as ordens de Marco Silva, técnico que ingressou no Benfica. Chegou a ser associado ao clube da Luz.
Formado no Liverpool, tem vasta experiência nas duas principais divisões inglesas e é reconhecido pela capacidade de remate de longe, valendo-lhe grandes golos.
🏴 𝗖𝗿𝗼𝗲𝘀𝗼 𝗛𝗮𝗿𝗿𝘆!— Leeds United (@LUFC) July 8, 2026
Leeds United is delighted to announce the signing of exciting forward Harry Wilson, who arrives at Elland Road on a four-year-deal pic.twitter.com/bQVMpYFSo8
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