OFICIAL: Conor Gallagher reforça o Tottenham
Médio inglês troca o Atlético Madrid por Londres
Conor Gallagher é o mais recente reforço do Tottenham, oficializou esta quarta-feira o clube londrino. O médio inglês chega proveniente do Atlético Madrid.
O internacional inglês dá, assim, por terminada uma passagem de uma temporada e meia pelos «Colchoneros». No total, Gallagher fez 77 jogos, somando sete golos e sete assistências.
O jogador de 25 anos regressa assim ao país natal, já depois de ter sido formado no Chelsea e ter representado a equipa principal dos «blues» entre 2022 e 2024. De regresso a Londres, Gallagher assinou um contrato de «longo termo» com os Spurs.
De acordo com informações avançadas por Fabrizio Romano, especialista em mercado de transferências, o jogador vai render cerca de 40 milhões de euros aos cofres do Atlético de Madrid.
