O Liverpool, finalista vencido da última Liga dos Campeões, começou a remodelar o plantel para a próxima temporada, e anunciou esta quinta-feira a saída de quatro jogadores.

O belga Divock Origi, que esteve no clube durante sete temporadas, terminou contrato com o clube da cidade do Beatles. O guardião alemão Loris Karius, que foi protagonista na final da Liga dos Campeões de 2018, também sai do clube, após esta época não ter realizado nenhum jogo.

Sheyi Ojo e Ben Woodburn são os outros jogadores que o Liverpool anunciou como estando de saída do clube.