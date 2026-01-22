Keiber Lamadrid é o mais recente reforço do West Ham de Nuno Espírito Santo. O médio de 22 anos chega proveniente do Deportivo La Guaira, da Venezuela, tendo feito oito golos e sete assistências em 34 jogos na época passada.

O negócio inclui uma opção de compra no final da temporada. O internacional pela Venezuela viverá a primeira experiência fora do país natal.