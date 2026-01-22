Transferências
OFICIAL: NES recebe internacional venezuelano por empréstimo
Keiber Lamadrid é o mais recente reforço do West Ham de Nuno Espírito Santo. O médio de 22 anos chega proveniente do Deportivo La Guaira, da Venezuela, tendo feito oito golos e sete assistências em 34 jogos na época passada.
O negócio inclui uma opção de compra no final da temporada. O internacional pela Venezuela viverá a primeira experiência fora do país natal.
West Ham United is pleased to announce the signing of promising young Venezuela international winger Keiber Lamadrid on loan for the rest of the 2025/26 season ✍️— West Ham United (@WestHam) January 22, 2026
Welcome to East London, Keiber ⚒️
