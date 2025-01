O Manchester City anunciou a contratação de Omar Marmoush, proveniente do Eintracht Frankfurt, da Alemanha. O avançado egípcio de 25 anos assinou contrato por quatro anos e meio, até ao verão de 2029.

Um dos jovens atacantes mais cobiçados do futebol europeu, Marmoush também pode ser utilizado nos dois flancos do ataque. Segundo a imprensa inglesa, custou 70 milhões de euros, mais cinco em objetivos.

Internacional egípcio com 35 internacionalizações até à data, Marmoush estreou-se profissionalmente no seu país natal aos 17 anos, em 2016, ao serviço do Wadi Degla.

Esta temporada, Marmoush marcou 20 golos em apenas 26 jogos pelo Frankfurt e fez 14 assistências.

«Assinar pelo Manchester City - uma das melhores equipas do mundo - é uma sensação incrível. Estou muito contente, a minha família está muito orgulhosa e estamos todos muito felizes por estar aqui em Manchester. Com Pep, a sua equipa técnica e as instalações de classe mundial, os jogadores têm tudo o que precisam para melhorar. Isso foi muito aliciante para mim quando tive a oportunidade de vir para cá», afirmou aos meios do clube.

Marmoush é a terceira contratação do Manchester City em janeiro, depois de Abdukodir Khusanov e Vítor Reis.