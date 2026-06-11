O Wolverhampton oficializou, esta quinta-feira, o despedimento de Rob Edwards. O técnico gaulês, que substituiu Vítor Pereira no comando técnico, esteve sete meses no clube e não foi capaz de evitar a descida ao Championship.

O treinador de 43 anos trocou o Middlesbrough, do segundo escalão, pelos Wolves a meio da época. Num total de 27 jogos na Premier League somou 15 derrotas, nove empates e três derrotas. Edwadrs, que já tinha passado pela formação do Wolverhampton, regressou ao clube depois de passar por Forest Green Rovers, Watford e Luton Town.

O ex-defesa fica assim livre do mercado. César Peixoto, técnico luso do Gil Vicente, é o nome que tem sido associado ao comando técnico do Wolverhampton, que já garantiu dois reforços de peso - Kieran Trippier e Raúl Jiménez.

LEIA MAIS: siga tudo sobre o mercado de transferências.