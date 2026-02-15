O Nottingham Forest oficializou a contratação de Vítor Pereira. O técnico português, recorde-se, saiu do comando técnico dos Wolves após um início de época tremido.

(Notícia em atualização)

 

RELACIONADOS
OFICIAL: Igor Tudor assume comando do Tottenham até ao final da época
Espanha: FIFA vai levantar "transfer ban" ao Athletic Bilbao
OFICIAL: treinador do Salford renova antes de defrontar o Man City para a Taça
OFICIAL: Jaume Grau troca AVS por clube chinês