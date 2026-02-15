Transferências
Há 21 min
OFICIAL: Vítor Pereira é o novo treinador do Nottingham Forest
Técnico do português regressa ao ativo em Inglaterra
TFR
Técnico do português regressa ao ativo em Inglaterra
TFR
O Nottingham Forest oficializou a contratação de Vítor Pereira. O técnico português, recorde-se, saiu do comando técnico dos Wolves após um início de época tremido.
(Notícia em atualização)
Nottingham Forest is delighted to confirm that Vítor Pereira has been appointed as Head Coach on an 18-month deal.— Nottingham Forest (@NFFC) February 15, 2026
Pereira began his managerial career in his homeland, Portugal, in 2002. After gaining extensive experience across the country, he took over Porto in 2011, where a… pic.twitter.com/nnHmRKPoLU
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS