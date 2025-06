Milos Kerkez está perto de ser jogador do Liverpool. Quem o garante é o pai, Sebastijan Kerkez, numa entrevista a um canal de Youtube sérvio.

O jogador do Bournemouth e o seu pai falaram no canal Super Indirektno kod Popa i Milana na segunda-feira. O tema da possível transferência para o Liverpool, já recorrente, foi abordado na conversa.

«Para nós, o Liverpool é o único clube, não vamos a mais lado nenhum e não vamos falar com outros clubes. Está tudo tratado entre nós e só precisamos de resolver alguns pormenores, mas é basicamente um negócio fechado», afirmou Sebastijan na entrevista.

«Tomámos essa decisão. Richard Hughes trouxe-nos para Bournemouth e é um homem que cumpre as suas promessas. Está tudo acordado, faltam apenas algumas pequenas coisas», completou.

Kerkez chega a Anfield com dois anos de experiência na Premier League. O Liverpool já tinha reforçado a lateral direita com Jeremie Frimpong, do Bayer Leverkusen.