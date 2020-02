A Premier League anunciou esta quinta-feira que os clubes chegaram a acordo em relação à data do fecho do mercado de verão, que volta assim a fechar no fim de agosto/início de setembro, depois de ter sido antecipada nos últimos dois anos (8 de agosto em 2019 e 9 de agosto em 2018).

Como o 31 de agosto é feriado em Inglaterra, a próxima janela de transferências vai assim encerrar às 17h00 de 1 de setembro de 2020.

