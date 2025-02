O treinador do Aston Villa, o espanhol Unai Emery, foi questionado pelos jornalistas sobre a chegada de Marcus Rashford ao clube inglês.

Mais concretamente sobre os comentários de Ruben Amorim que, um dia antes, e já agastado com as questões sobre o extremo, mandou os jornalistas fazerem perguntas ao treinador do Aston Villa sobre Rashford.

«O meu desafio com ele é enorme e o desafio connosco é entusiasmante. Não quero saber a razão pela qual ele deixou o Manchester United, mas estou muito feliz por tê-lo aqui e de ajudá-lo a explodir e recuperar a sua forma, quer a nível individual como coletiva», começou por dizer Unai Emery.

«A conversa que tive com ele foi uma conversa normal entre um jogador e um treinador, sobre futebol. Apenas quero o melhor futebol dele porque acho que tem um grande potencial a explorar», rematou o treinador.

Aos 27 anos, o extremo joga finalmente por um clube que não o Manchester United, onde foi formado. Nesta temporada somava 24 jogos, muitos deles como suplente, e dez participações de golo.