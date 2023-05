André Iniesta anunciou numa conferência de imprensa o adeus ao Vissel Kobe após cinco anos no Japão.

«Imaginávamos que me retiraria aqui e creio que esse era o desejo de todos. Mas às vezes as coisas não acontecem como pensamos», afirmou, emocionado, o médio de 39 anos, que descartou colocar já um ponto final na carreira. «Temos muita vontade de continuar a jogar e a competir.»

Iniesta explicou que a saída do emblema nipónico deve-se aos poucos minutos de jogo que teve nos últimos tempos. «Trabalhei arduamente para ajudar a equipa nos últimos meses, como sempre fiz, e senti-me bem, mas às vezes os caminhos separam-se, as prioridades do treinador são outras e eu respeito isso. Pela minha situação desportiva e a vontade que tenho de continuar a competir, decidimos por mútuo acordo que o melhor era buscar uma saída», esclareceu.

Formado no Barcelona, Iniesta jogou no emblema catalão até 2018, altura em que, com 34 anos, decidiu rumar ao país asiático. «Vir para o Japão e para o Vissel Kobe foi e será sempre uma das melhores decisões que tomei na vida», garantiu o jogador, que continuará ligado ao Vissel e ao Japão noutro tipo de funções. «Não é um adeus: é um até logo e continuei a vir cá periodicamente.»

Iniesta vai ter uma despedida simbólica do Vissel Kobe a 6 de junho num particular com o Barcelona.