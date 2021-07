No dia em que rescindiu contrato com o Inter de Milão, tornando-se um jogador livre, João Mário decidiu tirar a foto do Sporting do seu perfil nas redes sociais Facebook, Twitter e Instagram.

O internacional português passou a apresentar-se com a camisola da Seleção Nacional.

A mudança no Facebook ocorreu às 11h55 desta segunda-feira, e motivou a reação de alguns adeptos leoninos nos comentários. O gesto pode ser encarado como simbólico, dadas as notícias sobre a possibilidade de o médio de 28 anos reforçar o rival Benfica.

A rescisão de contrato com o Inter pode ser vista como uma forma de contornar a cláusula anti-rivais colocada pelo Sporting aquando da saída do jogador.