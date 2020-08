O Sporting está interessado em Nuno Santos, esquerdino que na última temporada fez 38 jogos e cinco golos pelo Rio Ave. A SAD leonina já manifestou esse interesse junto do clube de Vila do Conde, e do próprio jogador, tendo dado início às negociações, que prometem ainda ter muito para caminhar.

Nesta altura, portanto, não há um entendimento, sendo certo porém que o Sporting quer incluir jogadores nas negociações e o Rio Ave está recetivo a isso, uma vez que há atletas nos quadros do Sporting que interessam ao clube: Francisco Geraldes e Gelson Dala, dois jogadores com passado no Rio Ave, lideram nesse aspeto o interesse.

Depois de garantir Antunes, o Sporting quer mais um esquerdino para reforçar a ala canhota da equipa, pelo que nos próximos dias as conversas entre a SAD leonina e o Rio Ave vão continuar, à procura de uma base de entendimento. Nuno Santos recebeu com agrado o interesse do Sporting e já manifestou ao Rio Ave que gostava de aproveitar esta oportunidade.

Refira-se, por fim, que Nuno Santos é um extremo esquerdo com passado nos outros dois grandes portugueses. Formado no FC Porto, clube que representou desde os nove e até aos 17 anos, saindo após a última época de juvenil, o jovem de 25 anos representou depois o Benfica durante quatro anos, no plantel de juniores e depois na equipa B, somando também dois jogos na equipa principal, na primeira temporada de Rui Vitória.